Eerste Bulls-shirtje Jordan moet 400.000 dollar opleveren

Video Turncoach Wevers beschul­digd van mishande­ling: ‘Ik ben door hem geslagen en geschopt’

14:15 Vincent Wevers (bondstrainer bij de turnbond) heeft zich in het verleden zowel fysiek als verbaal flink misdragen richting zijn pupillen. Dat heeft oud-turnster Joy Goedkoop gezegd in een interview met Studio Sport, waarin ze hem beschuldigt van mishandeling. ,,Er was op dagelijkse basis sprake van kleineren, schelden, boos worden. Ik ben ook geslagen en geschopt door hem.”