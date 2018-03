Eerste man (88) die mijl binnen vier minuten liep overleden

En dat is drie! Weer goud voor Zwolse Kirsten Wild op WK Baan in Apeldoorn

14:46 En dat is drie! Kirsten Wild heeft zondagmiddag haar derde gouden medaille behaald op het WK baanwielrennen in Apeldoorn. De 35-jarige Zwolse was oppermachtig op de puntenkoers. ,,Dit had ik niet voor mogelijk gehouden.''