Einde van een tijdperk: voor het eerst in 25 jaar geen Den Bosch in finale van de play-offs

Miami Heat en Los Angeles Lakers eerste finalisten in play-offs NBA

Miami Heat heeft de finale van de NBA-playoffs in de Eastern Conference bereikt. In het zesde duel met de New York Knicks won de Heat voor eigen publiek in het Kaseya Center met 96-92. De stand in de best-of-sevenserie kwam daarmee op 4-2. In de Western Conference plaatste Log Angeles Lakers zich voor de finale ten koste van Golden State Warriors (4-2).