Eindelijk hoofdrol voor Pirmin Blaak bij Oranje

Blaak moest tot en met de Olympische Spelen van Rio 2016 (vierde) vrijwel voortdurend voorrang verlenen aan Jaap Stockmann. ,,Er is niemand die zoveel oefeninterlands als ik tegen landen als Zuid-Afrika, Ierland, Engeland of Trinidad & Tobago heeft gespeeld. Ik sta nu op 66 interlands, maar dat zijn er ruim honderd meer als je de duels meerekent waarbij ik als reservekeeper op de tribune of op de bank heb gezeten.''



Na de Zomerspelen in Brazilië werkte bondscoach Max Caldas twee jaar lang met een rouleringssysteem voor zijn keepers Blaak en Sam van der Ven (HGC). Eerst om het kwart, daarna per helft en nog later per hele wedstrijd. ,,Dat viel soms niet mee'', bekent Blaak. ,,Ook als keeper wil je groeien in een wedstrijd. Een foutje in de eerste minuut kun je soms goedmaken met een wereldredding in de slotseconden. Maar dan moet je natuurlijk wel in het veld staan.''