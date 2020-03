Eindhoven Box Cup afgelast om corona

Derde remise op een rij voor Giri op Kandidaten­toer­nooi

17:38 Schaker Anish Giri is op het Kandidatentoernooi in Jekaterinenburg voor de derde keer op een rij remise overeenkomen. In zijn vierde wedstrijd op het toernooi in Rusland leverde het duel met de Chinees Ding Liren geen winnaar op.