EK driebanden gaat niet door, maar Berlicum krijgt ook editie 2022

Curlingman­nen verliezen op WK ook van Zwitser­land

8 april De Nederlandse curlingmannen hebben in de elfde wedstrijd van het WK in Calgary weer een nederlaag geïncasseerd. Oranje ging met 8-4 onderuit tegen Zwitserland. Het was voor de ploeg van skip Jaap van Dorp de negende verliespartij op het Canadese ijs. Alleen de duels met Duitsland (7-5) en China (10-2) werden tot dusver in winst omgezet.