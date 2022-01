EK in eigen land moet Nederlands zaalvoetbal impuls geven: ‘Trots op wat er staat, een soort NBA-setting’

Dat het EK Futsal woensdag in Amsterdam van start gaat zonder publiek is een tegenvaller voor de organisatie. ,,Toch denken we ook zonder publiek op de tribunes de gestelde doelen te kunnen behalen’’, zegt toernooidirecteur Gijs de Jong. ,,Op 25 januari is er weer een persconferentie van het kabinet. We hopen daarna de kaartverkoop weer op te kunnen starten.’’

Het Nederlands team speelt de drie poulewedstrijden in de Ziggo Dome in Amsterdam, waar plek is voor ruim 10.000 toeschouwers. Maar woensdag, bij het openingsduel Servië-Portugal en het duel van Oranje met Oekraïne, blijven de tribunes leeg. Hetzelfde geldt voor de duels in MartiniPlaza in Groningen, de tweede speellocatie van het EK. ,,We wilden bij dit EK meer kijkers dan ooit bereiken’’, zegt De Jong. ,,Dat kan nog steeds, op tv.’’

De Europese titelstrijd moet ervoor zorgen dat het zaalvoetbal in Nederland op meerdere vlakken een impuls krijgt. De KNVB wil onder meer het imago van het zaalvoetbal verbeteren en laten zien dat het topsport is. ,,Het is een aantrekkelijke sport, dat heb ik tijdens oefeninterlands van dichtbij gezien’’, aldus De Jong. ,,We willen graag meer jongeren in Nederland aan het zaalvoetballen krijgen. Zeker in de grote steden, want we zien dat het daar vooral voor de jeugd met een niet-westerse culturele achtergrond vaak moeilijker is om de weg naar het zaalvoetbal te vinden.’’

Volledig scherm Het veld in de Ziggo Dome. © ANP

De Jong had de cijfers netjes op een rijtje gezet. Nederland kent op dit moment bijna 50.000 bij de KNVB aangesloten zaalvoetballers. Daarnaast zijn er zo’n 300.000 landgenoten die de sport op recreatief niveau beoefenen. ,,Het zou mooi zijn als het aantal bij de KNVB aangesloten spelers straks groter wordt.’’ De tv-kijkers, die de komende weken bij de NOS terecht kunnen, krijgen een flitsende zaal in beeld. De vloer waar Oranje straks op speelt is niet nieuw voor de internationals, want deze ligt ook op de KNVB Campus in Zeist.

Gijs de Jong: ,,Wij vinden dat het er fantastisch uitziet, met een soort setting als in de NBA (Amerikaanse basketbalcompetitie, red.). We zijn heel erg trots op wat er nu staat, hier in Amsterdam en ook in Groningen.’’ Het twaalfde EK Futsal telt voor de eerste keer zestien deelnemers, die verdeeld zijn over vier poules. De eerste twee van iedere poule stromen door naar de kwartfinales. Voor Oranje, 22ste op de ranking van de UEFA, is het bereiken van de laatste acht het eerste doel. Met drie tegenstanders die hoger staan op die ranking, wordt dat al een lastige opgave.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: