EK-kwalificatie volleyballers weer verplaatst

Het is de tweede keer dat de EK-kwalificatie vanwege corona wordt uitgesteld. Oorspronkelijk zouden de wedstrijden al in augustus en september van dit jaar worden gespeeld met uit- en thuiswedstrijden. Nu volgt een tweede uitstel naar waarschijnlijk mei. Volleybalbond Nevobo is hierover nog in onderhandeling. Speeldata en -locatie zijn nog niet bekend.