El Jebli viert zevenklapper in stijl, bijzonder kopje koffie Halep

Voormalig Europees kampioen Fifa geschorst na dopingvondst

2 februari De Spaanse atleet Ilias Fifa is voorlopig geschorst. Bij een inval in zijn huis in oktober zijn verschillende prestatiebevorderende producten aangetroffen. Fifa, in 2016 in Amsterdam gekroond tot Europees kampioen op de 5000 meter, is na die vondst al even in hechtenis genomen.