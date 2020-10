Elf Nederlandse boten strijden in Poznan om EK-goud

Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek waren in de twee-zonder de eersten die zich zaterdag plaatsten voor de finale. De mannen eindigden als derde in hun halve finale. De lichte vrouwen dubbeltwee met Ilse Paulis en Marieke Keijser liet niets aan het toeval over en werd met een ruime voorsprong eerste in de halve finale. Hetzelfde gold voor Melvin Twellaar en Stef Broenink in de mannen dubbeltwee. Het duo won zijn halve finale overtuigend. De mannen vier-zonder-stuurman wist een plek in de finale te behalen door achter Polen als tweede over de finish te komen in de halve finale.

Amos Keijser greep naast een finaleplaats in de skiff. Waar Keijser een dag eerder nog met overtuiging de regerend wereldkampioen, Oliver Zeidler, te snel af was, moest hij zaterdag in hem zijn meerdere erkennen. Keijser finishte achter de Duitser als vierde en start daarom zondag in de B-finale.

Roeipensioen Bouw

Carline Bouw heeft het einde van haar topsportcarrière aangekondigd. De 35-jarige roeister liep bij de EK roeien in het Poolse Poznan de finale in de twee-zonder met Marloes Oldenburg mis en maakte haar besluit daarna bij de NOS bekend.

,,Ik heb altijd gezegd dat als ik niet goed genoeg ben voor de snelste boot, het mooi is geweest. Dat ik niet in de snelste boot zit, maakt dat mijn traject nu klaar is", zei ze over haar beslissing om niet door te gaan tot de Spelen van Tokio. De 35-jarige Bouw werd na de Spelen van Rio moeder van een dochter en maakte daarna een comeback. Die werd gehinderd door fysieke tegenslag. Ze moest na een val worden geopereerd aan een hernia.

Bouw won zilver op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro 2016 met de vrouwen dubbelvier en brons op de Spelen van Londen 2012 met de Vrouwen Acht. Ze won in hetzelfde Poznan in 2009 WK-goud met de vrouwen vier-zonder en prolongeerde die titel een jaar later.

Volledig scherm Chantal Achterberg, Nicole Beukers, Inge Janssen en Carline Bouw (vooraan) tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro waar ze brons pakten. © REUTERS