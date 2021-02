Elfde titel voor Friedrich op WK, bijrol De Bruin in viermansbob

De Bruin had in Altenberg wat goed te maken, want een week geleden ging hij in de tweezitter met Janko Franjic over de kop in de derde run. In de viermansbob, met als remmers Franjic, Dennis Veenker en Joost Dumas, bracht hij de vier runs door het ijskanaal tot een goed einde. Zijn vierde run was met 54,76 de snelste.



In alle runs gaf De Bruin meer dan een seconde toe op Friedrich, die in de tweezits ook al de wereldtitel had veroverd en voor de vierde keer dubbel mondiaal goud won. De 30-jarige Duitser is ook de regerend olympisch kampioen in beide sleeën. Er miste bij zijn elfde wereldtitel alleen de glans van een baanrecord. Friedrich klokte in zijn derde run 53,22 en bleef daarmee vijf honderdsten boven de 13 jaar oude recordtijd van zijn landgenoot André Lange.