Elfde zege in twaalf duels voor Raptors

DeMar DeRozan was met negentien punten de meest trefzekere speler aan de kant van de Raptors, die het verschil maakten in het eerste deel van de wedstrijd. Halverwege was het verschil negen punten en dat liep in het derde kwart op tot dertien. Charlotte Hornets kwam in de laatste periode nog wel redelijk in de buurt, maar Toronto liet de overwinning niet meer in gevaar komen.