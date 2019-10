Eliud Kipchoge met liefst 41 hazen op jacht naar record

Video's De tops en flops van de WK atletiek in Doha

8:57 Er waren tranen van geluk en verdriet. De bijzondere WK atletiek in Doha waren voor Nederland niet alleen dankzij Sifan Hassan een toernooi van uitschieters, maar ook van tegenvallers. Wat zeker is: zo’n negen maanden voor de Spelen is er volop stof tot nadenken op Papendal. Een terugblik in zes hoofdstukken.