Elson: Weinig Canadees aan NBA-titel Toronto Raptors

Een mooie poll stond van de week op de website van de Toronto Sun, nog voor het eerste kampioenschap van de Toronto Raptors een feit was. ‘Moeten de Raptors niet meer Canadees talent in hun team opnemen?’, zo klonk de vraag waar lezers op konden reageren. De reacties waren niet waar de nationale krant ongetwijfeld op had gehoopt. ,,Niet als ze willen blijven winnen’’, zo klonk een veel gedeelde reactie. ,,Waarom? Wat is er mis met het hebben van de beste spelers, ongeacht hun afkomst?’’, zo schreef een ander. ,,Het zijn de Olympische Spelen niet. Dit is de NBA.’’

De National Basketball Association, in 1949 opgericht in de Verenigde Staten en algemeen gezien als de sterkste basketbalcompetitie ter wereld, bestaat uit louter Amerikaanse teams en één uit Canada: de nieuwe kampioen Toronto Raptors dus. Dat laatste is in Canada nogal een item, vooral vanwege de historische waarde. In Amerika gaat het nauwelijks over de afkomst van het kampioensteam.

,,Er is natuurlijk ook weinig Canadees aan deze titel’’, zo reageert de Nederlandse oud-speler Francisco Elson, in 2007 kampioen met San Antonio Spurs. De basis van de Raptors is afkomstig uit Amerika (Kawhi Leonard, Kyle Lowry, Danny Green), Spanje (Marc Gasol) en Kameroen (Pascal Siakim). En coach Nick Nurse is een Amerikaan die jarenlang in de jeugdcompetities in Amerika heeft gecoacht. Elson: ,,Er spelen heel wat Canadese spelers in de NBA, maar er speelt maar één Canadees (Chris Boucher, red.) voor de Raptors. En die heeft in de Finals geen minuut gespeeld.’’

Dat de Raptors nu succes hebben is voor Amerikanen vooral het logische gevolg van de wens die 25 jaar terug leefde om commercieel uit te breiden naar de meest logische en bereisbare groeimarkt dichtbij: Canada. In navolging van de andere drie profcompetities NHL (ijshockey), MLB (honkbal) en de in 1994 opgerichte MLS (voetbal) waar ook Canadese teams meedoen. Sinds de Grizzlies in 2001 vertrokken van Vancouver naar Memphis, is Toronto nog de enige Canadese trots in de NBA. Aanvankelijk het lelijke eendje van de competitie, maar na wat korte oplevingen al sinds 2013 vaste klant in de play-offs.

Daar werd de opmars jaar na jaar gestopt door de Cavaliers van LeBron James, maar dit jaar werd wel de finale bereikt. Dat het in de eindstrijd donderdagnacht met 4-2 definitief afrekende met Golden State Warriors - kampioen in 2015, 2017 en 2018 - had volgens alle experts ten minste zoveel te maken met de blessuregolf die de Warriors teisterde (Kevin Durant, Klay Thompson, Kevon Looney) als met de prima kwaliteiten van de Raptors.

Een fitte selectie bleek de gouden sleutel naar succes. Zelf geplaagd door enkelklachten wist ook Warriors’ superster Stephen Curry het donderdag niet meer te redden. Tot grote blijdschap van de heftig met zijn favoriete Raptors meelevende rapper Drake, die voorop ging in het nationale enthousiasme van heel Canada.

,,Sport leeft natuurlijk enorm in dat land'', weet ook Elson. ,,Ze hebben lang de Stanley Cup niet gewonnen, jaren op een kampioenschap gewacht. En basketbal heeft ze nu weer flink op de kaart gezet.''

Maar of Canada na de eerste NBA-titel nu ook transformeert tot een basketbalgrootmacht zoals Amerika? Elson ziet het niet snel gebeuren. ,,Misschien dat ze nu wat meer worden gerespecteerd, maar Canada is natuurlijk nog steeds geen basketballand. Dan kun je honderd keer kampioen worden, maar Canada blijft een ijshockeynatie en dat zie ik niet zomaar veranderen. Dit kan best een ommekeer zijn, maar dan moet er wel een held opstaan. Een Canadees, waar de jeugd tegenop kan kijken.’’

Quote Om dit succesver­haal echt voort te zetten, moet Toronto Raptors al die toppers strikken voor langere tijd. Francisco Elson