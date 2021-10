Elze Geurts en Naomi Visser liggen op koers voor finale bij WK turnen

Met die score blijft ze de voorlopige nummer twee, de Italiaanse Asia D’Amato (13.816), ruim voor. De beste acht turnsters (met een maximum van twee per land) stromen door naar de toestelfinale op sprong, die komende zaterdag plaatsvindt.

Naast Geurts lijkt ook Naomi Visser na een gedegen optreden in de meerkamp op koers voor een finaleplaats. Visser kwam na een wedstrijd zonder grote fouten tot een meerkamptotaal van 52.266 punten en staat daarmee voorlopig op de vijfde plaats in het klassement, dat voorlopig wordt aangevoerd door de Amerikaanse Leanne Wong (55.749). De beste 24 turnsters, met een maximum van twee per land, stromen door naar de meerkampfinale van donderdag.