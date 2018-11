Embiid blinkt uit in thriller en bezorgt Sixers zevende zege op rij

Het was de zevende thuisoverwinning op rij voor de ploeg uit Philadelphia.



Bij de bezoekers uit Charlotte deed Kemba Walker er alles aan om een nederlaag te voorkomen. Hij speelde lang heel stroef en bleef maar worpen missen, maar in het vierde kwart kwam Walker los en ook in de verlenging hielden zijn punten de Hornets lang in de race. Hij kwam in totaal tot 30 punten.



Ben Simmons vertolkte een hoofdrol in de slotfase; hij zette de Sixers met een lay-up op 131-127 en voorkwam bij een stand van 132-129 dat een driepunter van Walker in de basket ging.