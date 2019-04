Emotionele Nowitzki zwaait af na 21 jaar, ook Wade neemt afscheid van NBA

Video Hockey­sters hebben in Pro League geen kind aan China

10 april De Nederlandse hockeyvrouwen hebben in de Pro League China kansloos gelaten. Op het veld van Kampong in Utrecht, met ongeveer 3700 toeschouwers, werd het 6-0. Het team van bondscoach Alyson Annan maakte het verschil in de tweede helft. Bij rust was het 1-0.