En dat is vier! San Diego heet voortaan ‘Slam’ Diego

Besseling door in Wales, Luiten uitgescha­keld

14 augustus Wil Besseling is de enige Nederlandse prof die in het weekend mag doorspelen in de Celtic Classic. De Noord-Hollander legde de tweede ronde van het toernooi van de Europese Tour in Wales af in 69 slagen (2 onder par) en kwam uit op een totaal van 136 (-6), goed voor de gedeelde 14de plaats.