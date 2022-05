Enea Bastianini boekt derde overwinning van het seizoen bij MotoGP

De Franse thuisrijder Fabio Quartararo reed een vrij onzichtbare race, maar hij eindigde wel als vierde en de Yamaha-coureur behield de leiding in het kampioenschap. Hij zag wel Bastianini en Espargaro dichterbij komen in punten.

Franscesco Bagnaia (Ducati) reed het grootste deel van de race aan de leiding, maar de Italiaan haalde het einde niet. Hij startte van poleposition, zag teamgenoot Miller in de eerste bocht wel voorbijkomen, maar nam na een aantal ronden de leiding weer in handen. Op zeven ronden voor het einde plaatste Bastianini een geslaagde aanval op de koppositie. Bagnaia probeerde te counteren, maar hij ging in zijn enthousiasme iets te wijd door de bocht en raakte achterop. Even later volgde er zelfs een crash en was zijn race voorbij.