Engelse hockeysters veroveren EK-brons ten koste van Duitsland

Poll: McGregor of Mayweather?

16:26 Er is al veel over gezegd en geschreven, maar vannacht (onze tijd) is het dan zover. Floyd 'Money' Mayweather neemt het op tegen de grofgebekte kooivechter Conor McGregor. Weinigen die de Ier een kans geven tegen de ongeslagen bokslegende. Of wat denkt U?