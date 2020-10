Engelse rugbyers winnen Six Nations

Het zeslandentoernooi moest in het voorjaar worden stilgelegd vanwege de coronapandemie. Ruim zeven maanden later kon de prestigieuze Six Nations alsnog worden afgemaakt. Drie landen maakten tijdens de laatste speelronde nog kans op de eindzege, waarbij Ierland de beste papieren had. Na de zege van Engeland in het Stadio Olimpico in Rome wisten de Ieren dat ze bij een zege met minimaal zeven punten verschil op Frankrijk het toernooi zouden winnen. De ploeg van bondscoach Andy Farrell ging in Parijs echter onderuit.