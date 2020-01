‘Er is een kleine kans op Tokio, maar we gaan ervoor’

Door Lisette van der Geest



Als Nimir Abdelaziz (27) in Nederland is en vertelt dat hij volleybalt, volgt altijd een opmerking. ,,En wat doe je voor werk?” In eigen land relatief klein, internationaal groter dan ooit. De diagonaal is in volleybalnatie Italië uitblinker in de competitie en staat ondanks zijn nog lopende contract in de aandacht van andere clubs. Maar nu maakt Abdelaziz zich met het Nederlands team op voor het Olympisch Kwalificatie Toernooi dat voor de mannen maandag in Berlijn begint.