Erop of eronder voor Brouwer en Meeuwsen in laatste groepsduel

WK beachvolleybalWinnen, dat is de opdracht voor beachvolleybalduo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen vandaag op het WK in hun derde en laatste wedstrijd van de poulefase. ,,Alleen op die manier hou je alles in eigen hand”, zegt interim bondscoach Reinder Nummerdor. Door de teleurstellende nederlaag zondag tegen het Argentijnse duo Azaad en Capogrosso is de laatste wedstrijd bepalend voor een plaats in de knock-outfase later deze week.

Door Lisette van der Geest

Na twee gespeelde wedstrijden staan alle teams in poule F, de poule van Nederlands succesvolste beachvolleybalduo, gelijk; een partij gewonnen, een verloren. ,,Wat dat betreft is er nog geen man overboord”, zegt Reinder Nummerdor (42) telefonisch uit Hamburg. ,,We kunnen nog eerste worden, maar ook vierde.” Maar de verloren partij van zondag was wél een grote teleurstelling. ,,Een zware nederlaag. Nu is het erop of eronder, want anders is het afhankelijk van andere uitslagen of je toch de knock-outfase haalt. En dat wil je niet. In plaats van vertrouwen op te bouwen, loop je nu een deukje op.”

Brouwer en Meeuwsen, de wereldkampioenen van 2013, treffen vanmiddag om 15.00 uur het sterke Amerikaanse duo Dalhausser en Lucena. ,,Dat zal een zware kluif zijn, tegen zo’n goede tegenstander”, zegt Nummerdor. Het Nederlandse duo moet het normaliter hebben van hun side-out en servicedruk. ,,Daar staan ze om bekend, al jaren.” Maar dit WK gaat het nog niet zoals gewenst. ,,Was het ondermaats, terwijl de blokkering en verdediging juist goed ging. Typisch, precies andersom dus.”

Toernooidirecteur en oud-beachvolleyballer Reinder Nummerdor in 2016, als hij afscheid neemt tijdens het World Tour-toernooi beachvolleybal.

Wedstrijdritme

Waar dit door komt weet Nummerdor niet. Door een lichte blessure van Robert Meeuwsen liet het team de afgelopen weken een wedstrijd schieten. ,,Het kan zijn dat het daardoor komt, dat ze wat wedstrijdritme missen. Ze waren in ieder geval niet scherp genoeg, daar moeten wij als staf ook onze vraagtekens bij zetten en in de spiegel kijken. Er waren wel wat gesprekken nodig met die jongens na de laatste wedstrijd. Ze zaten er direct na de wedstrijd wel even doorheen.”

Volledig scherm Brouwer en Meeuwsen. © videostill Na een lachje: ,,We zullen in de volgende wedstrijd zien of we die gesprekken goed gedaan hebben”, aldus de coach die sinds Gijs Ronnes een maand geleden onverwachts liet weten per direct zijn functie neer te leggen, tijdelijk de honneurs als bondscoach op zich neemt.

,,Ik spar veel met onze analist Menzo Tanis, die ook al lang bij het team zit. Gelukkig kunnen wij goed sparren. Maar er komt nu meer op mijn bord terecht dan hiervoor. Een leuke uitdaging, daarnaast leer ik snel. Maar dit is totdat er een nieuwe coach wordt aangesteld.” Sinds oktober was Nummerdor, zelf in 2015 winnaar van WK-zilver, assistent-bondscoach bij de Nederlandse bond. ,,Dit is uit mijn comfortzone, waar ik vooral veel met coaching bezig was, komt er nu ook het organisatorische en het plannen bij. Dat ambieer ik op dit moment nog niet voor de langere termijn.”