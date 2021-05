Ervaren Anthony nu bij beste 10 NBA-schutters aller tijden

Carmelo Anthony is de top 10 binnengekomen van het topscorersklassement aller tijden van de Amerikaanse profcompetitie NBA. De 36-jarige forward van Portland Trail Blazers eindigde in de verloren uitwedstrijd tegen Atlanta Hawks (123-114) op 14 punten. Daarmee kwam zijn totaal in de NBA op 27.318 punten.

Anthony, bezig aan zijn achttiende seizoen in de NBA, verdreef Elvin Hayes van de tiende plek op de ‘eeuwige’ ranglijst. Hayes sloot na zestien jaar in de NBA zijn loopbaan af met 27.313 punten.

Anthony was in het seizoen 2012-2013 de topscorer van de NBA. Hij staat nu op een gemiddelde van circa 23 punten in 1186 NBA-duels. Anthony werd tien keer gekozen in het All Star-team van de NBA.

Volledig scherm Russell Westbrook. © AP

Russell Westbrook was de grote man bij Washington Wizards in het duel met Indiana Pacers (154-141) in de NBA. Hij liet in het schuttersfestijn zijn 32ste triple-double van het seizoen noteren: 14 punten, 21 rebounds (persoonlijk record) en 24 assists (evenaring van persoonlijk record).

Dankzij de hoofdrol van Westbrook kwamen de Wizards vaster op de tiende plek in de Eastern Conference. Die klassering is nog net goed voor deelname aan de play-offs na het reguliere seizoen. De ploeg uit Washington behaalde dertien overwinningen in de laatste zestien wedstrijden.

In de Western Conference ligt Golden State Warriors nog altijd op koers voor plaatsing voor de play-offs. De huidige nummer 8 versloeg New Orleans Pelicans met 123-108. Steph Curry was met 41 punten de topscorer bij de Warriors. Het was dit seizoen zijn 33e duel waarin hij minimaal 30 punten produceerde.