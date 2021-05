Estafettevrouwen grijpen door trage wissel naast wereldtitel 4x100

Jamile Samuel en Dafne Schippers openden sterk in de finale. Ook de wissel van het stokje tussen Schippers en Visser ging goed en de Europees kampioene op de horden kwam met ruime voorsprong de bocht uit richting Sedney. De laatste loopster begon echter te snel, waardoor ze moest inhouden om een foute stokwissel te voorkomen. De snelheid was er daardoor volledig uit; de Italiaanse Vittoria Fontana en de Poolse Pia Skrzyszowska renden Sedney voorbij. De tijd was 44,10. Kampioen Italië klokte 43,79.

Het missen van de gouden medaille was een teleurstelling, maar het belangrijkste doel was al bereikt op de World Relays. De Nederlandse vrouwen plaatsten zich zaterdag in de series als snelste voor de finale op de 4x100 en kwalificeerden zich daarmee voor de Olympische Spelen in Tokio.

Oranje-kwartet achtste op 4x400 gemengd

De Nederlandse ploeg op de 4x400 meter gemengd, kwam niet verder dan de achtste (en laatste) plaats in de finale. Het team met Nout Wardenburg, Eveline Saalberg, Laura de Witte en Terrence Agard klokte 3.21,02 en dat was langzamer dan in de series.

Het Oranje-kwartet kwam niet in de sterkste samenstelling aan de start. Femke Bol en Lieke Klaver, de twee snelste vrouwen uit de Nederlandse ploeg, worden later op de avond ingezet in de finale van de 4x400 vrouwen.

Bol en Klaver liepen zaterdag wel in de series en zij wisten samen met Wardenburg en Tony van Diepen kwalificatie voor de Olympische Spelen af te dwingen door de finale te halen. De gemengde estafette, met twee mannen en twee vrouwen, is een nieuw olympisch onderdeel.

Het Italiaanse team veroverde het goud op de 4x400 gemengd in 3.16,60. Brazilië won zilver en de Dominicaanse Republiek pakte het brons.

Mannen vallen uit op 4x100

De mannen op de 4x100 meter haalden in de finale de finish niet. De wissel tussen derde loper Hensley Paulina en slotloper Chris Garia mislukte. Paulina verving routinier Churandy Martina, die wel in de series had gelopen. Bondscoach Laurent Meuwly wilde de 36-jarige atleet van Curaçao sparen met het oog op de Olympische Spelen in Tokio. Daar zal de mannenploeg ook optreden op de 4x100.