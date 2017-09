Esther Vergeer chef de mission bij Paralympische Winterspelen

,,Ik ben heel blij en trots dat ik deze taak mag vervullen voor NOC*NSF en Team NL'', liet Vergeer weten. ,,Dat ik op deze manier verder kan bouwen aan de paralympische sport, vind ik heel gaaf. Mijn werk vorig jaar in Rio smaakte naar meer.''



Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, klonk al net zo enthousiast. ,,Het is belangrijk dat we boegbeelden zoals Esther kunnen verbinden aan het team. Esther is met al haar ervaring dé persoon voor de verbinding tussen de paralympische sporters onderling en met de staf. Het is de bedoeling dat we een langere termijn met elkaar gaan samenwerken. Na PyeongChang volgt er een evaluatie, maar het doel is om samen naar de Spelen van Tokio in 2020 te gaan'', aldus Hendriks.