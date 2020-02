Ethiopische Ababel Yeshaneh verbetert wereldrecord halve marathon

Bucks hervatten NBA met winst op Pistons

8:13 Milwaukee Bucks heeft de NBA na een onderbreking van een week vanwege de All Star-wedstrijd hervat met een soepele overwinning. Vedette Giannis Antetokounmpo en zijn teamgenoten wonnen met 126-106 bij Detroit Pistons. De best presterende ploeg van dit seizoen was vlak voor de ‘break’ onderuit gegaan bij Indiana Pacers (118-111).