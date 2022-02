Ethiopische atlete Yalemzerf Yehualaw verbetert wereldrecord 10 kilometer

video Nederland­se basketbal­lers verliezen omstreden wedstrijd in Rusland

De Nederlandse basketballers hebben de omstreden WK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland verloren. In Perm, een stad op zo’n 1300 kilometer van Moskou, werd het 80-69. Bij rust was de stand nog net in het voordeel van het team van bondscoach Maurizio Buscaglia: 35-36.

25 februari