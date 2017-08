Euro Hockey League weer naar Rotterdam

In 2008 en 2009 werd de finaleronde van de EHL in Rotterdam gespeeld, in 2010 en 2012 de achtste- en kwartfinales. Dat gebeurt in de komende vijf jaar weer drie keer, spraken Rotterdam en de organisatie van het toernooi af.



HC Rotterdam en Kampong weten zich met nog tien andere clubs al verzekerd van deelname aan de dubbele knock-outronde in Rotterdam. Bloemendaal kan in oktober bij de eerste fase in Barcelona ook een plekje in de achtste finales bemachtigen. In de editie van afgelopen seizoen verloor Oranje-Rood in de finale van de Duitse club Rot-Weiss Köln (2-3).