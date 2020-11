Europees goud voor judoka’s onder 23 jaar

NK Afstanden Sanne in ‘t Hof (22) is vooral blij weer fit op het ijs te kunnen staan, na seizoen vol fysieke tegenslag

30 oktober Nee, die 1500 meter van Sanne in 't Hof was niet echt om over naar huis te schrijven. Dat weet de 22-jarige schaatsster uit Schalkhaar zelf ook wel. ,,Maar ik ben zo ontzettend blij dat ik weer fit op het ijs sta. En ga het laten zien op de 3000 meter.”