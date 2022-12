Europees recordhouder en publiekslieveling Bashir Abdi start wederom bij Marathon Rotterdam

In 2021 won Bashir Abdi de Marathon Rotterdam, dit jaar hielp hij zijn vriend Abdi Nageeye naar de zege en in april staat hij wederom aan de start. Met het vastleggen van de Belgische publiekslieveling heeft de organisatie zijn eerste grote naam voor de 42ste editie binnen.

Het zal de negende marathon worden voor de 33-jarige Abdi, die de afgelopen jaren uitgroeide tot een gevierd loper met de derde plaats in Sapporo tijdens de Olympische Spelen, de tweede plaats op de WK in Eugene en het verbeteren van het Belgisch en het Europees record op de marathon. Die 2.03.36 liep hij in 2021 op de Coolsingel, waarna hij het Rotterdamse asfalt kuste.

,,Mijn marathonavontuur is in begonnen in Rotterdam en dankzij de toporganisatie en de topsfeer langs het parkoers heb ik er vorig jaar het Europese record kunnen verbeteren", zegt Abdi. ,,Ik ben er fier op dat ik terugkeer.”

Hij zal opnieuw tot de favorieten behoren over vierenhalve maand. Afgelopen april werd hij in iets mindere vorm door blessureleed in de voorbereiding vierde op de Coolsingel, nadat hij zijn vriend Abdi Nageeye had geholpen, onderweg naar diens Nederlandse record en winst. Een jaar eerder had Nageeye juist oog voor hem tijdens de bloedstollende sprint in olympisch Japan, waarna ze gezamenlijk op het podium stonden naast grootheid Eliud Kipchoge.

Mario Kadiks, tijdelijk teruggekeerd als organisator na het vertrek van Remco Barbier, zegt: ,,Wij zullen er weer alles aan doen om Bashir Abdi optimale voorwaarden te bieden voor een snelle race. Dat doen we vanzelfsprekend ook voor alle andere toplopers en recreatieve deelnemers.”