Europees verbod op paardensport verlengd tot 11 april

De internationale paardensportbond FEI heeft besloten om het verbod op internationale wedstrijden in tien Europese landen te verlengen tot en met 11 april. Aanvankelijk zou de periode, die inging na de uitbraak van het besmettelijke rhinovirus op een concours hippique in Valencia, tot eind maart duren.

Het betekent dat de finales van de wereldbeker springen en dressuur niet kunnen doorgaan. Ze zouden begin april in Göteborg worden gehouden. De Nederlandse springruiter Marc Houtzager zou daar eind deze maand aan de start verschijnen. Houtzager gaf eerder deze week al aan dat de finale doorgestreept zou worden, mocht de FEI het risico voor de paarden te groot vinden. Volgens de FEI kon het evenement in eerste instantie wel plaatsvinden omdat het buiten het oorspronkelijke wedstrijdverbod (tot 28 maart) viel. Het verbod geldt nu tot en met 11 april. De neurologische variant is zeer besmettelijk en kan tot verlamming en zelfs de dood lijden. Inmiddels zijn er volgens de FEI in Europa twaalf paarden overleden aan het virus.

Voor Houtzager is het onduidelijk wanneer er weer gesprongen kan worden. Hij gaf eerder al aan dat een voorbereidingstijd van circa drie maanden voor de Olympische Spelen noodzakelijk is. Hoewel krap, is het volgens Houtzager te doen. De regerend Nederlands kampioen maakt met zijn toppaarden Dante en Calimero deel uit van de A-selectie, een unicum. Daarmee is hij de voornaamste kandidaat voor de olympische selectie van bondscoach Rob Ehrens.

Onder meer het topevenement The Dutch Masters in Den Bosch was al verdwenen van de kalender. Eerder al had de Nederlandse federatie KNHS besloten het Nederlands kampioenschap voor springruiters dat in april zou worden gehouden uit te stellen.