Europese bond plant vier interlands handbalsters in juni

De Europese handbalfederatie (EHF) heeft alle interlands en Europa Cup-wedstrijden in april en mei geschrapt, maar hoopt in juni weer te beginnen. De bond heeft onder groot voorbehoud een wedstrijdschema opgezet.

Voor het Nederlands vrouwenteam, de regerend wereldkampioen, is een week ingeruimd om alle vier resterende kwalificatieduels voor het EK van 2020 te spelen. De mannen van Oranje werken tussen 29 juli en 5 juli de dubbele play-off tegen Oostenrijk af met als inzet een ticket voor het WK in 2021.

,,De huidige coronacrisis maakt handballen de komende weken onmogelijk, er zijn veel belangrijker zaken om ons op te richten. Maar we willen toch alvast een wedstrijdschema bieden in het geval er in juni weer kan worden gespeeld", aldus voorzitter Michael Wiederer van de EHF.

Volledig scherm Emmanuel Mayonnade. © AFP

De handbalsters van Oranje zouden deze week eigenlijk twee keer tegen Spanje spelen. Die ploeg was in december ook tegenstander in de finale van het WK in Japan. Voor de thuiswedstrijd in Ahoy Rotterdam waren 10.000 kaarten verkocht. Die twee duels worden nu afgewerkt op een nog te bepalen locatie tussen 1 en 7 juni. Ook zal de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade dan Griekenland en Oostenrijk treffen. De twee beste landen uit de groep van vier plaatsen zich voor het EK, dat in december in Noorwegen en Denemarken wordt afgewerkt.