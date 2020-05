Ex-topworstelaar en trainingspartner Rico Verhoeven vermist na duik in zee

Gaspard is een grote naam in de Verenigde Staten, als voormalige superster in de World Wrestling Entertainment. Net als Rico Verhoeven, waarmee hij ooit trainde als de Brabander in de VS vertoefde, ambieerde hij een carrière in de filmwereld. Na zijn afscheid in 2010 had hij meerdere rollen in films en tv-series. ,,Ik bid voor mijn broeder Shad en zijn vrouw en zoon”, schrijft Verhoeven op Instagram.