Eythora hervond turnplezier na teleurstellende Spelen en ‘gezeik’ in de sport: ‘Niet snel meer op twitter’

Serena Williams sluit terugkeer op tennisbaan niet uit: ‘Ik ben niet met pensioen’

Serena Williams heeft gisteren gezegd dat ze nog niet definitief met tennis is gestopt en dat de kans op een terugkeer ‘heel groot’ is. Tijdens de US Open van vorige maand leek de wereldster nog definitief afscheid van de sport te hebben genomen.

25 oktober