Farah ontbreekt verrassend op deelnemerslijst WK marathon

Farah, viervoudig olympisch kampioen op de 5000 en 10.000 meter, besloot zich in 2017 volledig te gaan toeleggen op de marathon. In oktober vorig jaar zette hij in Chicago het Europees record op zijn naam. Afgelopen zondag stelde Farah met de vijfde tijd in Londen (2.05.39) echter enigszins teleur.



Farah liet in maart weten dat hij de baanatletiek toch wel miste. Het is nog onduidelijk of hij bij de WK in Doha alweer terugkeert op zijn vroegere afstanden.