Februari: een vracht medailles en de aanstelling van Koeman

Helaas ontvallen er ons in de maand februari ook vele sporthelden. De Ierse voetballer Liam Miller (1981-2018) en wielrenner Martin van den Borgh (1934-2018) overlijden. De grootste naam komt uit Spanje. Enrique Castro González (1949-2018), beter bekend als Quini, wordt getroffen door een hartaanval.



Quini komt uit voor Sporting Gijon en FC Barcelona en wordt vijfmaal topscorer van Spanje. Met de Catalanen wint hij twee keer de beker en in 1982 de Europa Cup II. Hij is in zijn carrière bijzonder trefzeker. In 686 wedstrijden maakt Quini 369 doelpunten.



Maar waar hij vooral aan wordt herinnerd, gebeurt buiten het voetbalveld. Quini wordt in 1981 24 dagen lang ontvoerd. Zonder hun topscoorder loopt FC Barcelona in 1980/1981 de titel mis.