Federer lang niet de eerste sportopa aan de top

Ken Rosewall

Zo’n beetje alle tennisrecord sloeg Roger Federer de laatste jaren uit de boeken, maar de oudste Grand Slam-winnaar is hij nog altijd niet. Daar moet hij nog zeker een jaartje met succes voor door. Zo won Ken Rosewall in 1972 de Australian Open toen hij 37 jaar en 63 dagen oud was. Rosewall, die in zijn tijd ook wel als een ‘freak of nature’ werd gezien vanwege zijn enorme fitheid, had zijn record nog veel scherper kunnen zetten als hij als 39-jarige in 1974 niet de finales van Wimbledon en de US Open beide van Jimmy Connors had verloren.