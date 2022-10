Femke Bol bij laatste drie voor prestigieuze atletiekprijs en dus kan zij Sifan Hassan opvolgen

Met video Rake klappen na uitschake­ling op WK, basketbal­bond onderzoekt vechtende speelsters Mali

De internationale basketbalbond FIBA stelt een onderzoek in naar de vechtpartij tussen twee speelsters van Mali. Op beelden is te zien dat de twee elkaar te lijf gaan. Dat gebeurde na de uitschakeling van het Afrikaanse land op het wereldkampioenschap in Sydney.

27 september