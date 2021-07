Femke Bol duikt met Nederlands record ruim onder 53 seconden

Daarmee was ze bijna een seconde sneller dan haar winnende race bij de Diamond League afgelopen donderdag in Oslo. Bol verbeterde toen in Noorwegen haar nationale record met een tijd van 53,33.



De Nederlandse medaillekandidate bij de Olympische Spelen later deze zomer in Tokio liet in Oslo al na haar race weten dat ze het gevoel had dat ze nog sneller kon. Dat bewees Bol eens te meer in Stockholm waar ze de Amerikaanse Shamier Little (52,39) net te snel af was. De Oekraïense Anna Ryzjykova werd derde in 52,96.

Voor Bol was het haar derde zege dit seizoen in de Diamond League. Ze zegevierde vorige maand in Florence in een tijd van 53,44 en dat was ook al een Nederlands record. Haar vroegere toptijd van 53,79 liep ze vorig jaar.

Bol kwam met haar nieuwe Nederlandse record in Stockholm aardig in de buurt van het wereldrecord dat de Amerikaanse atlete Sydney McLaughlin afgelopen maandag in Eugene liep. De 21-jarige atlete snelde naar 51,90 seconden, waarmee ze als eerste vrouw op dit onderdeel onder de 52 seconden dook. Het wereldrecord stond met 52,16 op naam van haar landgenote Dalilah Muhammad, die met die tijd de wereldtitel pakte bij de WK van 2019 in Doha.

Op de 100 meter eindigde Marije van Hunenstijn in Stockholm als derde in 11,32. Naomi Sedney finishte als vierde in 11,44. Beiden behoren tot de Nederlandse olympische ploeg voor Tokio. De Amerikaanse Kayla White won in 11,23.

Koen Smet zegevierde op de 110 meter horden in een tijd van 13,59. Hij wist zich niet voor de Olympische Spelen te kwalificeren.

Volledig scherm © EPA