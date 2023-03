Femke Bol en Lieke Klaver overtuigend naar finale 400 meter op EK indoor, Liemarvin Bonevacia redt het niet

Femke Bol is hard op weg naar haar derde gouden medaille op de Europese kampioenschappen indoor. De 23-jarige atlete uit Amersfoort won haar heat in de halve finales van de 400 meter in de Ataköy Arena van Istanbul in een tijd van 52,19. Ze ging duidelijk niet voluit.

Ze neemt het zaterdag in de finale onder anderen op tegen vriendin en trainingspartner Lieke Klaver. De 24-jarige sprintster uit Enkhuizen won de andere halve finale in 51,43, sneller dan Bol. Zij moest er wel harder voor werken.

Bol, de drievoudig Europees kampioene outdoor, is de torenhoge favoriete voor het goud in Istanbul. Ze maakte grote indruk in de atletiekwereld met haar wereldrecord van 49,26 dat ze liep bij de NK indoor in Apeldoorn. Bol liep daar het 41 jaar oude record van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova uit de boeken.

Bol veroverde twee jaar geleden op de EK indoor in Torun haar eerste titel op de 400 meter. Ze voegde daar een tweede gouden plak aan toe met de estafetteploeg op de 4x400 meter.

Volledig scherm Ook Lieke Klaver wint haar halve finale. © AFP

Klaver maakte destijds ook deel uit van het gouden sprintkwartet. Zij eindigde als vijfde in de finale van de 400. Haar beste resultaat is de vierde plaats die ze vorig jaar behaalde op de WK outdoor in Eugene.

In de series kwam Bol eerder vandaag tot 52,35 seconden, Klaver klokte 52,72. De twee Nederlanders zijn naar verwachting elkaars grootste concurrenten. Lisanne de Witte, de derde Nederlandse die startte op de 400 meter, werd uitgeschakeld in de series. De 30-jarige Heiloose werd vierde in haar heat in 53,61. Die klassering was niet goed genoeg voor een plek in de volgende ronde.

Bonevacia en Boers

Liemarvin Bonevacia is uitgeschakeld in de halve finales van de 400 meter. De 33-jarige atleet eindigde in zijn heat als vierde in 46,60. Een plek bij de eerste drie was nodig voor een finaleplaats. De Zweed Carl Bengtström won de race in 45,77.

Bonevacia probeerde er vanuit de lastige baan 2 nog een goede race van te maken, maar hij had duidelijk last van de krappe bochten. Na het samenvoegen bij het ingaan van de tweede ronde lag hij al vierde. Het lukte hem niet nog een plekje op te schuiven.

Volledig scherm Liemarvin Bonevacia © AP

Isayah Boers kon de verwachtingen ook niet waarmaken en plaatste zich evenmin voor de finale. Hij startte in baan 1, de binnenbaan die zo mogelijk nog nadeliger is voor de sprinters op de 400 meter. Hij werd zelfs laatste in zijn heat in 47,39.

Maureen Koster

Maureen Koster heeft zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de 3000 meter. De 30-jarige atlete uit Alphen aan den Rijn eindigde in de finale als zesde in 8.47,17. De Duitse Hanna Klein won het goud in 8.35,87.

Koster toonde in aanloop naar de EK een goede vorm door onlangs in Birmingham het Nederlands record op de 1000 meter aan te scherpen tot 2.37,85. Ze wist zich donderdag in de series ook vrij gemakkelijk te kwalificeren voor de eindstrijd in de Ataköy Arena.

In de race moest ze al snel drie loopsters laten gaan, onder wie Klein en de Duitse Konstanze Klosterhalfen, die naar het zilver liep in 8.36,50. Koster liep lang in vierde positie, maar zag in de slotfase nog twee hardloopsters voorbijkomen.

Douwe Amels

Hoogspringer Douwe Amels heeft bij de EK indooratletiek in Istanbul de finale bereikt. De 31-jarige Fries had genoeg aan een hoogte van 2,19 meter om zich bij de beste acht te voegen die zondag om de medailles springen in de Ataköy Arena. Hij hoefde slechts twee sprongen te maken om zich te kwalificeren.

Amels bemachtigde eerder deze maand bij de NK indoor in Apeldoorn zijn negende Nederlandse titel. Het was in totaal zijn achttiende nationale titel, want hij heeft er ook negen outdoor in bezit.

N'ketia Seedo

N’ketia Seedo heeft nipt geplaatst voor de halve finales van de 60 meter. De 19-jarige atlete uit Utrecht eindigde als vijfde in haar serie van het kortste sprintnummer en daarmee kwalificeerde ze zich niet rechtstreeks. Haar tijd van 7,37 bracht uiteindelijk redding, want ze zat na afloop van de vijf heats nog net bij de vier atletes die op basis van hun tijd een startbewijs voor de volgende ronde verdienden.

Sofie Dokter vierde op vijfkamp

Sofie Dokter is bezig aan een sterke vijfkamp op de EK indoor in Istanbul. De 20-jarige meerkampster uit Groningen bezet na drie onderdelen de vierde plaats in de tussenstand. Dokter opende met 8,37 op de 60 meter horden, sprong daarna 1,83 meter hoog en kwam bij het kogelstoten tot een persoonlijk record van 13,47 meter. Daarmee ligt ze aardig op koers van haar persoonlijk record van 4603 punten, waarmee ze begin februari de Nederlandse titel veroverde.

Marijke Esselink staat tiende na drie onderdelen. Zij kwam tot 8,39 op de horden, 1,71 bij hoogspringen en 13,65 met de kogel.