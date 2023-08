Femke Bol kreeg na tweede gouden WK-plak appje van Usain Bolt: ‘Wow, dat is wel heel bijzonder’

Hockeyers voor zevende keer Europees kampioen na bizarre slotfase vol VAR-momenten

Nederland is voor de zevende keer in de historie Europees kampioen. De hockeyers versloegen Engeland met 2-1 na een zinderende finale, die door onweer drie kwartier werd onderbroken en vol VAR-momenten zat. Naast EK-goud lag er nog een prijs klaar: het olympisch ticket, dat ook is bemachtigd.