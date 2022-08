Femke Bol ook op 400 meter horden klasse apart: tweede EK-goud een feit

Femke Bol heeft in München beslag gelegd op haar tweede gouden medaille van de EK atletiek. In het Olympiastadion maakte ze haar favorietenrol op de 400 meter waar. Bol gaf de concurrenten geen kans en werd in een tijd van 52,67 Europees kampioen.

Bol heeft in München haar zinnen gezet op driemaal goud, wat haar dé atlete van het toernooi zou maken. De Amersfoortse won twee dagen geleden al in een recordtijd de 400 meter en kon daar vanavond een tweede titel aan toevoegen, met Nederland morgenavond ook nog als kanshebber op de 4x400 estafette. ,,Ik weet dat het een risico is, dat het moeilijk is”, zei Bol over haar loodzware programma. ,,Maar ik denk ook dat het een unieke kans is. Het programma laat het toe, maar ook mijn vorm. Ik ben nu nog jong. Ik herstel snel.”

Op voorhand was er maar één favoriet voor de eindstrijd in het Olympiastadion. Bol pakte eerder deze zomer zilver op het WK en kijkend naar de beste seizoenstijden van de finalisten, was ze dit jaar bijna twee sneller dan alle concurrenten. De Oekraïense atleten Anna Ryzhykova en Viktoriya Tkachuk golden nog als haar grootste uitdagers.

Vanuit baan 3 had Bol, houdster van het Europese record (52,03), haar eerste concurrente al gauw te pakken. Vervolgens pakte ze ook - ogenschijnlijk gemakkelijk - de rest van het veld in. Bij het uitkomen van de laatste bocht lag ze op kop en op de streep was het verschil gigantisch. In een tijd van 52,67 hield ze Tkachuk (54,30) en Ryzhykova (54,86) ver achter zich.

Estafetteploegen naar finales

Eerder op de dag bereikten op de 4x400 meter estafette zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen de finales die morgenavond op het programma staan. De vrouwen (Lisanne de Witte, Laura de Witte, Lieke Klaver en Andrea Bouma) plaatsten zich vanochtend met de derde tijd voor de eindstrijd, maar deden dat nog zonder Bol. Even daarvoor had de mannenploeg bestaande uit Isaya Boers, Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber en Ramsey Angela de tweede tijd geklokt.

Maagklachten breken Van Diepen op

In de avondsessie verliep de 800 meter vanavond enigszins teleurstellend voor Tony van Diepen. Hij werd in zijn halve finale zesde en redde het daarmee niet. ,,Ik miste de power”, zei de atleet, die last heeft van maagklachten en op het laatste rechte stuk een finaleplek zag verdwijnen, tegen de NOS. ,,Ik voelde me niet lekker, moest 5 minuten voor de start nog naar het toilet met maagkrampen. Ik heb iets verkeerds gegeten of het is iets anders, in ieder geval zit ik niet lekker in mijn lichaam.”

Volledig scherm Tony van Diepen na afloop van de halve finale. © ANP

Lees hieronder nog eens alle ontwikkelingen van vandaag op het ‘Super-EK’ terug.

