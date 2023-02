Femke Bol samen met dertig landgenoten naar EK indoor, Armand Duplantis ontbreekt bij Zweden

Femke Bol heeft na sensatio­neel optreden in Metz wereldre­cord uit 1982 in het vizier

Femke Bol heeft in Metz de vierde tijd ooit op de 400 meter indoor gelopen. De 22-jarige Amersfoortse kwam over de finish in 49,96 seconden, een verbetering van haar Nederlands record met ruim drie tienden van een seconde. Vorig jaar had Bol bij de NK in Apeldoorn het record op 50,30 gezet. Het wereldrecord staat al sinds 1982 met 49,59 op naam van Jarmila Kratochvilova uit Tsjechië.