Femke Bol slaat toe op 400 meter horden in Lausanne: ‘Ik ben heel blij’

Bol liep in Lausanne haar eerste race over 400 meter horden na de Olympische Spelen, waar ze het brons behaalde in een Nederlands record van 52,03.

“Ik ben heel blij met deze prestatie”, aldus Bol. “De omstandigheden waren zwaar. Na de Olympische Spelen was ik mentaal moe. Maar dat hier weer publiek aanwezig was, heeft me enorm geholpen. En ik ben nog steeds in vorm. Dat is mooi.”