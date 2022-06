Femke Bol zet zegereeks in Diamond League voort in Rome

Boston Celtics delen eerste tik uit in NBA-finale

De Golden State Warriors hebben de eerste wedstrijd in de finale van de NBA in eigen huis verloren. De ploeg van coach Steve Kerr verdedigde tot ver in het derde kwart nog een voorsprong van 15 punten tegen Boston Celtics, maar gaf de winst in het laatste kwart alsnog uit handen: 120-108.

3 juni