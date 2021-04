Femke Heemskerk deelt in ‘olympische zwemclash’ dreun uit aan Valerie van Roon

Wat was Femke Heemskerk (33) getergd om meteen al vrijdagochtend een klap uit te delen aan haar concurrente Valerie van Roon voor een olympisch ticket op de 50 vrij. Het werd in het Eindhovense zwemstadion niet zomaar een klap, maar een gigantische dreun. Vrijdagavond valt de beslissing in de finale.

door Natasja Weber



Heemskerk zwom in de series een toptijd van 24,28 seconden en was hiermee veel sneller dan de te kloppen tijd die Valerie van Roon had staan van afgelopen december in Rotterdam; 24,63. Destijds moest Heemskerk vanuit haar thuisquarantaine lijdzaam toezien hoe haar olympische nominatie vervloog doordat Van Roon onder haar tijd dook. De 33-jarige zwemster mocht niet meestrijden in Rotterdam aangezien haar echtgenoot was geveld door corona. Heemskerk vocht met succes een herkansing aan.

Vrijdagochtend kwam eerst Heemskerk in actie. Toen ze na één baan zwemmen aantikte en haar tijd zag, sloeg ze een paar keer hard met haar handen op het water gevolgd door uitbundig gejuich. Het leek of alle frustraties van de afgelopen maanden er uitkwamen. Met bijna drietienden verbeterde Heemskerk haar persoonlijk record op de 50 meter vrije slag uit 2018 (24,54).

Mokerslag

Heemskerks tijd moet een mokerslag zijn geweest voor Van Roon die een serie na haar in actie kwam. De 22-jarige zwemster van de Amsterdamse vereniging De Dolfijn bleef steken op 24,85 seconden. Er moet een wonder gebeuren wil Van Roon (met een persoonlijk record van 24,63) vrijdagavond alsnog het olympisch ticket veroveren.

Met haar tijd van 24,28 seconden liet Heemskerk zien dat ze in topvorm verkeert en dat ze straks op de kortste sprintafstand ook iets te zoeken heeft op de Olympische Spelen. Hiermee zou ze een olympische finale moeten kunnen halen. Op de Olympische Spelen van Rio zou deze tijd goed zijn geweest voor de zevende plek. De wereldtoppers zwemmen de ene baan van muur tot muur in een 23'er. Het wereldrecord van Sarah Sjöström staat op 23,67. Het Nederlands record van Ranomi Kromowidjojo is 23,85 seconden.

Olympische limieten

Sharon van Rouwendaal en Kira Toussaint komen op de Olympische Spelen van Tokio ook in actie op de 200 meter rugslag. Zij voldeden in de kwalificatiewedstrijden in de series aan de limiet voor Tokio, die op 2.10,19 staat.

Toussaint tikte aan in 2.10,02, een serie later kwam Nederlands recordhoudster Van Rouwendaal tot 2.09,72. De 26-jarige Toussaint had eerder op de 100 rug al voldaan aan de olympische eis. Van Rouwendaal gaat in Tokio haar olympische titel in het open water op de 10 kilometer verdedigen.



,,Ik wilde deze afstand eigenlijk niet gaan zwemmen, maar ik had een weddenschap met mijn coach Mark Faber”, zei Toussaint aan de rand van het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion. ,,Ik zei voor de grap tegen hem: als ik de olympische limiet haal, dan ga ik je wenkbrauwen inkleuren. Nou, dat gaat vanmiddag dus gebeuren.”

Recordhoudster

Van Rouwendaal, al bijna tien jaar met 2.07,78 de houdster van het Nederlands record op dit nummer, verhuisde vorig jaar van Frankrijk naar Duitsland. Ze nam afscheid van coach Philippe Lucas en ging in Maagdenburg trainen onder Bernd Berkhahn. Van Rouwendaal gaat in Japan voor titelprolongatie in het open water, maar ze kan nu daaraan voorafgaand ook in actie komen in het zwembad.

,,Volgens mij is het negen of tien jaar geleden dat ik voor het laatst een 200 rug heb gezwommen”, zei de 27-jarige zwemster uit Baarn. ,,Ik dacht: het is wel leuk om weer een wedstrijdje in Nederland en in Eindhoven te doen. Dit is een lekkere opening zo. Een tijd van 2.09 en plaatsing voor de Spelen, daar ben ik heel blij mee.” Van Rouwendaal komt zaterdag in Eindhoven in actie op de 400 meter vrije slag.

Arno Kamminga bleef in de series van de 50 meter schoolslag met 26,89 net boven zijn Nederlands record (26,88). De 50 school is geen olympisch nummer, de 100 en 200 school wel. Kamminga heeft zich op beide afstanden gekwalificeerd voor Tokio.

