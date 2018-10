Femke Heemskerk gaat door tot Spelen in Japan

De 31-jarige zwemster twijfelde na Rio 2016 lange tijd of ze nog aan een nieuwe olympische campagne zou beginnen. ,,Na Rio dacht ik nog één jaar doorgaan. Maar ik voel dat ik het nog zo leuk vind", aldus Heemskerk bij Peptalk van Ziggo.



,,In Glasgow had ik een heel vrij gevoel'', blikte Heemskerk terug. ,,Toen wist ik dat ik het het nog steeds in me heb. Ik herstel dit jaar sneller en beter van trainingen, kan meer krachttraining aan en zwem ook weer persoonlijke records. Dat zijn er nu al drie en dat aan het einde van mijn loopbaan. Ik weet dat ik dit wil doen en ik geloof erin dat ik mijn beste tijden weer kan zwemmen en misschien nog wel wat harder. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk, ik geniet volop. Daarom ook ga ik nog twee jaar verder.''



Heemskerk pakte in het afgelopen weekeinde vier medailles bij de wereldbekerwedstrijden in Eindhoven. Bij de EK begin augustus in Glasgow veroverde ze eveneens vier plakken.



Tijdens haar olympische debuut bij Peking 2008 won Heemskerk met de Nederlandse estafetteploeg goud op de 4x100 meter vrije slag. Bij Londen 2012 behaalde ze met Oranje op hetzelfde nummer olympisch zilver. Rio 2016 leverde geen olympisch eremetaal voor haar op.



De erelijst van Heemskerk telt onder meer ook negen wereldtitels (korte- en langebaan).