Ferrari plant rentree in 24 Uur van Le Mans na vijftig jaar

De Italiaanse autofabrikant kondigde woensdag aan dat het een raceauto gaat bouwen die over twee jaar zal meedoen aan het officiële wereldkampioenschap langeafstandsracen (WK Endurance).



Ferrari geniet wereldwijde faam door de Formule 1, maar was in een grijs verleden ook groot in de 24 Uur van Le Mans. De rode bolide reed tot 1973 mee in de topklasse; de laatste zege dateert van 1965. Vooralsnog kondigde Ferrari aan dat het een Hypercar gaat ontwikkelen. Het testprogramma, alsmede de naam van de auto en de rijdersbezetting, worden in een later stadium bekend.