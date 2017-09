Finn-zeiler Heiner rukt op naar zesde plaats bij WK

Politie valt huis van baas or­ga­ni­sa­tie­co­mité Rio binnen

14:57 De federale politie van Brazilië heeft vandaag een inval gedaan in het huis van Carlos Arthur Nuzman, de baas van het organisatiecomité van de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro. Het is onderdeel van een onderzoek naar mogelijke omkoping bij het binnenhalen van de Spelen, in 2009. De 75-jarige Nuzman moet zich volgens Braziliaanse media op het politiekantoor melden voor verhoor.